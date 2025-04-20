На арома-бранче ты сможешь исследовать свою женскую уникальность через искусство — репродукции художников с портретами женщин и ароматы. Ты создашь свой творческий отклик на тему в виде экспресс-рисунка. Цель — познакомиться со своей внутренней женщиной, добавить себе больше внутренней свободы и силы. Ведущие психологического арома-бранча: 1) Анастасия Живых — бизнес-тренер, психолог, музейный арт-терапевт. 2) Елена Аксёнова — дипломированный аромастилист.