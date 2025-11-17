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Психологическая кинотерапия: кино как зеркало души

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Зачем люди смотрят фильмы? Чтобы наслаждаться красотой, делиться моментами с близкими или просто убежать от суеты. А что, если кино — это не только развлечение, а ключ к твоим внутренним переживаниям и тайным мыслям? Психологическая кинотерапия — это формат, в котором каждый кадр и сюжет становятся инструментами для самопознания. во время просмотра фильма все участники будут разбирать ключевые моменты, психологические явления и внутренние конфликты, скрытые за яркими образами и сюжетами. Ты сможешь понять себя лучше и найти ответы на важные вопросы: • Что такое успех и как его определить • Как справляться с кризисами на работе и в жизни • Почему так важно всё контролировать • Где граница между профессиональной отдачей и личным благополучием Вместе с психологом Марией Кретовой ты окунёшься в фильм-метафору — «Дьявол носит Prada», чтобы не только насладиться кино, но и найти ответы внутри себя. *в пространстве необходимо снять обувь

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