Это безопасное и бережное пространство, где ты сможешь услышать свои внутренние ответы и найти новые решения для важных жизненных вопросов. Тебя ждёт прохождение 6 долин: * Любовь * Желание * Принятие * Ответственность * Мудрость * Благодарность Каждая долина — это шаг навстречу себе, возможность увидеть скрытые ресурсы и понять, что именно подсказывает тебе Вселенная. Игра рассчитана на 2–6 участников, что создаёт доверительную и тёплую атмосферу. Игра подойдёт тем, кто: * ищет ответы на важные жизненные вопросы, * хочет лучше понять себя и свои желания, * готов услышать мудрые подсказки Вселенной. Ведущая: Марина Иноземцева — дипломированный психолог, арт-терапевт, специалист по образному восприятию/