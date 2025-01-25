Тебя приглашают на совместную практику постановки целей с психологом. На встрече ты: - исследуешь и осознаешь свои истинные желания - поставишь цели и определишь пошагово действия в достижении мечты Это возможность: - проанализировать свои ресурсы и потребности в жизненных сферах: отношения, здоровье, карьера и внутренний мир; - записать новый сценарий событий своей жизни; - подписать договор с самим собой; - получить удовольствие от арт-терапевтической практики «слово года».