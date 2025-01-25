Психологическая игра «Карта желаний»
м. Владимирская/Достоевская (подробный адрес после регистрации)
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Про событие
Тебя приглашают на совместную практику постановки целей с психологом. На встрече ты: - исследуешь и осознаешь свои истинные желания - поставишь цели и определишь пошагово действия в достижении мечты Это возможность: - проанализировать свои ресурсы и потребности в жизненных сферах: отношения, здоровье, карьера и внутренний мир; - записать новый сценарий событий своей жизни; - подписать договор с самим собой; - получить удовольствие от арт-терапевтической практики «слово года».
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