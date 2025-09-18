Психологическая игра: Каким тебя представляют окружающие?
Лиговский проспект 74
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 18+
Игры
Еда
Про событие
Приходи, чтобы исследовать себя через других и получить возможность взглянуть на себя со стороны. Каким тебя представляют окружающие? Что они замечают в первую очередь? А как ты сам(-а) оцениваешь незнакомых людей? Верно ли первое впечатление или его можно обмануть? Что будет происходить: Незнакомые люди сядут друг напротив друга и будут письменно отвечать на вопросы из специальной анкеты. Разговаривать нельзя. Вопросы будут про увлечения человека, его мечты и предпочтения. Например, какое блюдо он или она любят, кем мечтали стать в детстве, кем работают. В конце участники обменяются анкетами и посмотрят, насколько совпало их представление друг о друге. Направлять весь этот процесс и помогать в обсуждении будет практикующий психолог, гештальт-терапевт — Елена Марковкина. Стоимость 600р (в неё включён напиток от бара). Запись происходит по предоплате и вот тут внимание! Перевести предоплату можно ТОЛЬКО https://t.me/Novaartgos к ней же обращаться по всем вопросам.
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