ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Психологическая игра: Каким тебя представляют окружающие?

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Игры
Еда

Про событие

Приходи, чтобы исследовать себя через других и получить возможность взглянуть на себя со стороны. Каким тебя представляют окружающие? Что они замечают в первую очередь? А как ты сам(-а) оцениваешь незнакомых людей? Верно ли первое впечатление или его можно обмануть? Что будет происходить: Незнакомые люди сядут друг напротив друга и будут письменно отвечать на вопросы из специальной анкеты. Разговаривать нельзя. Вопросы будут про увлечения человека, его мечты и предпочтения. Например, какое блюдо он или она любят, кем мечтали стать в детстве, кем работают. В конце участники обменяются анкетами и посмотрят, насколько совпало их представление друг о друге. Направлять весь этот процесс и помогать в обсуждении будет практикующий психолог, гештальт-терапевт — Елена Марковкина. Стоимость 600р (в неё включён напиток от бара). Запись происходит по предоплате и вот тут внимание! Перевести предоплату можно ТОЛЬКО https://t.me/Novaartgos к ней же обращаться по всем вопросам.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста