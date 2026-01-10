Перформанс о переживании видимости и мимикрии, хореографии продуктивности и тихом выгорании. Содержит элементы импровизации и взаимодействия со зрителем. Работа разворачивается как перформативная ситуация, где видимость переживается телесно — как давление, как необходимость соответствовать, как риск раствориться. Быть увиденной здесь означает одновременно быть признанной и частично стёртой. Мимикрия амбивалентна: она является средством самозащиты, адаптации к окружающим условиям, и вместе с тем может быть по настоящему деструктивна — как и анонимность в большом городе, большой организации, больших процессах. С хореографической точки зрения артиста интересует, какое движение может, с одной стороны, нивелировать индивидуальность, а с другой — стать способом производства и освоения новых телесных образов, передачи закодированных посланий. Используя работу со звуком, костюмом и танцем, артист ищет возможности соединить повседневное и сценическое присутствие. Катя Волкова: концепция, драматургия, звуковая композиция, сценография. Оля Зубова: звуковая аранжировка, режиссура, композиция. Перформеры: Катя Волкова, Оля Зубова Вход открывается за 15 минут до начала события. На мероприятии действует свободная рассадка. Будь внимателен: возврат билетов на событие с возмещением стоимости билета возможен не менее, чем за 12 часов до начала события.