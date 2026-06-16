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Встреча с внутренним ребенком

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Знакомо ли тебе чувство, когда в стрессе ты вдруг реагируешь не по-взрослому, а обиженно или капризно, словно внутри включился кто-то другой? С точки зрения психологии, это активируется твоя субличность — «Внутренний Ребенок». Это устойчивая, сформированная в детстве структура дарит тебе спонтанность и творчество, но она же — источник многих иррациональных страхов и старых сценариев. Это будет практикум с МАК-картами — инструментом, который мягко обходит логическую цензуру и обращается напрямую к бессознательному через визуальные образы. В безопасном исследовательском пространстве ты сможешь: — Проявить своего Внутреннего Ребенка и вступить с ним в контакт — Понять его ключевые потребности (в безопасности, принятии, любви) — Осознать, в каких взрослых ситуациях он берет управление на себя — С позиции здорового «Взрослого» дать ему недостающую опору и завершить внутренний гештальт Это бережный и точный способ интеграции субличностей и обретения большей целостности. Ведущая: Катеринна Котлярова, бариста-психолог.

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