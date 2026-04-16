Психологическая игра-нетворкинг. Всегда ли окружающие замечают твою тревогу — или ты только думаешь, что она видна? «Психо-мафия» — это игра, где можно исследовать свои ощущения и обратную связь, а также прокачать свою интуицию. В этот раз будешь разбираться — как тревога проявляется в общении и насколько она заметна другим. Иногда внутри много напряжения, но снаружи мы человек старается выглядеть спокойно. А иногда тревога всё же считывается окружающими и влияет на взаимодействие. Формат подойдёт тем, кто хочет лучше понять свои реакции, исследовать тревожность и узнать, как она влияет на общение с людьми. Тебя ждут 4 тематических раунда с вопросами о проявлениях тревоги, гиперконтроля, уязвимости и потребности в поддержке. Участники обсуждают ответы, задают вопросы друг другу и пытаются понять, где звучит искренность, а где попытка скрыть напряжение. В финале психолог даёт обратную связь о том, как тревога проявлялась в игре и как её видели другие участники. Ведущая: Быченок Надежда, клинический психолог, логотерапевт.