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  1. Санкт-Петербург
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Псай-транс

SandBoxMusicRoom, Тучков переулок, 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Внимание, засекли аномальную активность в районе Тучкова. По слухам, там будут трястись стены, земля уходить из-под ног, а ты — забывать, как тебя зовут. LineUp: • 23:00-0:00 R-SKy • 00:00-1:00 Elijah • 1:00-2:00 Alienscan • 2:00-3:00 Djony Yoga • 3:00-4:30 Catalepsic • 4:30-6:00 Ahau • 6:00-7:00 The Ghost Point

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