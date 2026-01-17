Внимание, засекли аномальную активность в районе Тучкова. По слухам, там будут трястись стены, земля уходить из-под ног, а ты — забывать, как тебя зовут. LineUp: • 23:00-0:00 R-SKy • 00:00-1:00 Elijah • 1:00-2:00 Alienscan • 2:00-3:00 Djony Yoga • 3:00-4:30 Catalepsic • 4:30-6:00 Ahau • 6:00-7:00 The Ghost Point