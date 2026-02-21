Речь появляется из пустоты, а что выльется из речи — поэтический вопрос экспозиции выставки «прямая речь». Объекты — это речь для зрения, понимание которой индивидуально. Отказ от написанного текста концепции каждого объекта парадоксально становится манифестом самого текста и метатекста. В экспозиции будут представлены видео-арт, объекты, инсталляция. Мария Панина, родившаяся в Петербурге в семье художников, окончила Школу дизайна НИУ ВШЭ (направление «Дизайн и современное искусство»). С 2016 года участвует в выставочных и музейных проектах (первый — с Музеем истории фотографии, выставка «Будем говорить в стол»). Параллельно экспериментировала с театральными постановками. В своем визуальном языке использует инсталляции, перформансы, объекты и шитье. Ключевая тема творчества — противопоставление витального и мортального. Время работы: вторник — суббота с 12.00 до 20.00