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  1. Санкт-Петербург
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Прямая речь

Галерея Борей
Литейный проспект, 58

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Речь появляется из пустоты, а что выльется из речи — поэтический вопрос экспозиции выставки «прямая речь». Объекты — это речь для зрения, понимание которой индивидуально. Отказ от написанного текста концепции каждого объекта парадоксально становится манифестом самого текста и метатекста. В экспозиции будут представлены видео-арт, объекты, инсталляция. Мария Панина, родившаяся в Петербурге в семье художников, окончила Школу дизайна НИУ ВШЭ (направление «Дизайн и современное искусство»). С 2016 года участвует в выставочных и музейных проектах (первый — с Музеем истории фотографии, выставка «Будем говорить в стол»). Параллельно экспериментировала с театральными постановками. В своем визуальном языке использует инсталляции, перформансы, объекты и шитье. Ключевая тема творчества — противопоставление витального и мортального. Время работы: вторник — суббота с 12.00 до 20.00

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