Трое художников, Светлана Федорова, Сергей Ларионов и Михаил Филимоненок, собраны в едином пространстве, чтобы создать своего рода плоскость поляризации, которая позволяет услышать шум волн неупорядоченного первовещества, ощутить его слабую вибрацию, почти полностью заглушенную плотной тканью неустанно пульсирующей жизни. Художественное стекло и живопись на выставке создают призрачную картину докосмической пустоты. В хроматических полотнах Сергея Ларионова ожившие тени, будто блуждая и теряясь, застывают в стихийные формы и отражаются в острых моллированных объектах из стекла Светланы Федоровой. В картинах Михаила Филимоненка расчерченная перспектива пространств наполнена сумеречностью. В её разреженном воздухе тонут отголоски и отблески прошлого. Здесь уже ничего не произойдёт, здесь все замерло. Режим работы: вторник-суббота с 12:00 до 19:00