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Прожарка / Женщины против мужчин

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Максимально сексистское мероприятие. Наконец-то твой внутренний конфликт выйдет на сцену. Попробуешь разобраться окончательно, кто круче, а кто во всём виноват. Слишком тонкий карандаш или слишком широкий стакан? Стёртый ключ или всё-таки разболтанный замок? Слишком маленькая сосиска или слишком большой коридор? Вдохновились успехом шоу мужское/женское и оставили из него только лучшее: ссоры и оскорбления. Победитель получает не только уважение, но и все деньги с билетов.

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