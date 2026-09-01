Максимально сексистское мероприятие. Наконец-то твой внутренний конфликт выйдет на сцену. Попробуешь разобраться окончательно, кто круче, а кто во всём виноват. Слишком тонкий карандаш или слишком широкий стакан? Стёртый ключ или всё-таки разболтанный замок? Слишком маленькая сосиска или слишком большой коридор? Вдохновились успехом шоу мужское/женское и оставили из него только лучшее: ссоры и оскорбления. Победитель получает не только уважение, но и все деньги с билетов.