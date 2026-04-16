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Проявляемся играя

ВСмысле
Гороховая улица, 47

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Со всех сторон всё время слышится про проявленность. «Иди в проявленность». «Я начала проявляться». «Начал вести соцсети и понял, как мне сложно проявляться». Но сказать легко, а что это такое то? Из чего состоит проявленность? Что мешает людям проявляться? Чего люди боятся при ведении соцсетей, выступлениях и общении с другими людьми? Как общаться с теми, кто не рад твоей проявленности? Вот об этом и поиграешь на коммуникативной игре про проявленность! Организаторы замечают, что эта игра будет немного провокативнее предыдущих, с большим выходом из зоны комфорта! Надя и Тома, игропрактик и маркетолог, приглашают тебя в безопасном и весёлом пространстве через игры изучить тему проявленности и, конечно, сделать шаг навстречу ей. В процессе ты будешь общаться, двигаться и взаимодейстовавать — будет огненно! Вопросы: Тома Стулова https://t.me/tomastulova

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