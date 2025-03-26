Проверка материала
Литейный просп., 61, вход со двора
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Всё просто — комики рассказывают шутки, ты смеёшься. Звучит как отличная сделка. Комики с ТВ и YouTube проектов расскажут свой новый и лучший материал для того, чтобы ты хорошо провел вечер в центре города. Запуск на мероприятие за полчаса до начала. Рассадка осуществляется менеджером зала в порядке очереди. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене.
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