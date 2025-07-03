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Прототип 8

Музей Сергея Курёхина, Лиговский проспект, 73

Начало:

Завершение:

160₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Выставка представляет собой мультимедийный проект, направленный на исследование синтеза различных видов искусства сквозь призму творчества композитора Сергея Курёхина, чья художественная практика объединяла известные жанры с новыми технологиями. Архивные записи выступлений его легендарного проекта «Поп-механика» служат основанием для анализа процессов междисциплинарной интеграции — музыкального, театрального, визуального и перформативного начал — в рамках единого художественного высказывания. Сергей Курёхин, гениальный композитор, известный как мастер смешения жанров, воплощает в «Поп-механике» идеи поиска новых форм в искусстве. Его проекты, рожденные в эпоху перестройки, продолжают вдохновлять современных художников, демонстрируя значительность междисциплинарности и экспериментов в искусстве. Произведения художников, работающих сегодня — Людмилы Беловой, Андрея Белле, Геннадия Зубкова, Петра Белого, Дмитрия и Елены Каварга, Виталия Пушницкого, Алладина Гарунова, Александра Дашевского, Елены Губановой, Ивана Говоркова, Вовы Перкина, Владимира Загорова, Сергея Филатова, Андрея Бартенева, Василиссы Саврасовой — развивают эти идеи Сергея Курёхина. Лабиринт из медиа объектов, скульптуры и живописи ведет зрителя от произведений, созданных аналоговым способом, к современным цифровым моделям, инсталляциям, 3D-объектам. Центральной идеей выставки является демонстрация того, как технологии прошлого и настоящего трансформируются, соединяясь в современном искусстве. Время работы: ПН-СБ: 12:00 — 21:00 ВС: 11:00— 20:00

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