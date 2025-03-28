Как меняется восприятие мира, когда детство остается позади? Выставка исследует взросление как поиск безопасного места в новой реальности. Современные художники через живопись, графику и керамику размышляют о выходе из зоны комфорта, инфантильности и хрупкости переходного состояния. Их работы наполнены ощущением смятения, потерянности и наивной надеждой на отсутствие перемен. Переплетение личных историй Веры Латышевой, Александры Бурмистровой, Каролины Росляк, Анастасии Криулиной, Леры Лыба и других художников, собранных куратором Елизаветой Закураевой, рождает вопрос: где кончается детство? Ответ ждёт тебя на выставке. Часы работы: вторник - суббота с 12:00 до 19:00.