ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Пространство вариантов

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+

Про событие

Трансформационная игра, в которой ты пройдёшь метафорический путь от той точки настоящего, где ты находишься сейчас, к желаемому будущему. Принципы, на которых строится игра: — Изменчивость мира Каждый раз игровое поле, сформированное из отдельных карт, будет разным. — Универсальность Большинство жизненных ситуаций можно описать универсальными метафорами. В игре используются метафоры места, близкие европейскому человеку по контексту сказок и легенд. — Судьба и случай Роль случая в жизни отражается в игре в виде броска кубика. — Свобода выбора У игрока, как правило, есть несколько вариантов хода. — Причины и следствия Следующий ход и открывающаяся возможность напрямую связаны с выбором, который ты сделал ранее. Игра даст направление — как в условиях изменчивости мира двигаться к намеченным целям. Событие может помочь тебе преодолеть обстоятельства, возникающие в жизни. Ведущий: Роман Шабалдин — психолог, ведущий трансформационных игр.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста