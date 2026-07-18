Трансформационная игра, в которой ты пройдёшь метафорический путь от той точки настоящего, где ты находишься сейчас, к желаемому будущему. Принципы, на которых строится игра: — Изменчивость мира Каждый раз игровое поле, сформированное из отдельных карт, будет разным. — Универсальность Большинство жизненных ситуаций можно описать универсальными метафорами. В игре используются метафоры места, близкие европейскому человеку по контексту сказок и легенд. — Судьба и случай Роль случая в жизни отражается в игре в виде броска кубика. — Свобода выбора У игрока, как правило, есть несколько вариантов хода. — Причины и следствия Следующий ход и открывающаяся возможность напрямую связаны с выбором, который ты сделал ранее. Игра даст направление — как в условиях изменчивости мира двигаться к намеченным целям. Событие может помочь тебе преодолеть обстоятельства, возникающие в жизни. Ведущий: Роман Шабалдин — психолог, ведущий трансформационных игр.