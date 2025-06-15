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  1. Санкт-Петербург
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Просмотр и обсуждение фильма «Реки»

Нормальное место
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Фестивали

Про событие

«Реки» — между Пиренеями и Атлантическим океаном протекают мощные реки, называемые Гавами. Кукурузные поля их осушают, плотины препятствуют отлову лосося. Деятельность человека нарушает круговорот воды и биологическое разнообразие реки. Мужчины и женщины, ведомые любопытством, пристально следят за этим завораживающим миром, сотканным из красоты и катастрофы. После просмотра пройдет обсуждение фильма с И. Тимофеевой, экологом, специалистом по биоразнообразию, автором блога «Юннат Ира», экспертом сообщества «Экология» Яндекс.Кью и Эковики, соорганизатор мастерской Экос «Летняя школа». Кинопоказ проводится в рамках XV Международного фестиваля документального кино о природе, людях и экологических инициативах — ECOCUP’25. Вход свободный, но есть возможность поддержать организатора.

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