«Море мусора» — документальный фильм о крупнейшей акции по очистке пляжей в Португалии. Авторы фильма, журналисты Таня Паива и Тьягу Мендеш душ Сантуш, сопровождали команду Brigada do mar («Морская бригада») на протяжении 18 дней уборки побережья муниципалитета Грандола. Пластиковые бутылки, ватные палочки, рыболовные сети, люминесцентные лампы, упаковки от йогуртов — все это лишь малая часть «находок». Документальный фильм, снятый в мае 2019 года, запечатлел работу сотен волонтёров, собравших 20 тонн мусора с 45-километрового побережья между Троей и Мелидешем (муниципалитет Грандола). В первые годы деятельности команда Brigada do Mar собирала в этом районе вдвое больше — около 40 тонн мусора. Песчаные пляжи и другие излюбленные места отдыха завалены мусором, и лишь летом они становятся чище — только потому, что Brigada do Mar начинает уборку ещё до того, как все начинают грезить о солнце и купании в море. После фильма пройдет дискуссия с представителем Движения Раздельный Сбор, Анастасией Кувшиновой. Кинопоказ проводится в рамках XV Международного фестиваля документального кино о природе, людях и экологических инициативах — ECOCUP’25. Вход свободный, но есть возможность поддержать организатора.