Режиссер Фабиан Биасио столкнулся с дилеммой: будучи городским велосипедистом, он испытывает скрытую ненависть к автомобилям. Он компенсирует это широкой интерпретацией правил дорожного движения. но как только он садится за руль автомобиля, он становится водителем сердцем и душой. Герой спрашивает себя, откуда берётся это желание, и открывает для себя миры, ранее скрытые от него: фильм рассказывает об этих мирах — по эту и по другую сторону лобового стекла. Внутренний конфликт побуждает режиссёра искать стратегии для обеспечения более безопасного и удобного участия в дорожном движении для всех. После просмотра пройдет онлайн встреча и обсуждение фильма с его создателем, режиссёром Фабианом Биазио. Кинопоказ проводится в рамках XV Международного фестиваля документального кино о природе, людях и экологических инициативах — ECOCUP’25. Вход свободный, но есть возможность поддержать организатора.