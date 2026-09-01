Пророк Санбой
Лиговский 50 корпус 16
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от 1999₽ до 2999₽
Возраст 18+
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Про событие
Тот самый голос из культовой игры «Альтушка для скуфа», автор музыкального хита «Остров в океане» и человек мем вновь посетит Санкт-Петербург с большим летним концертом 11 июля.
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