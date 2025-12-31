Propaganda Art Market
набережная Обводного канала, 118С
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Бесплатно
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Вечеринки
Фестивали
Про событие
Волшебные украшения, новогодние сладости, атмосфера праздника и, конечно, возможность докупить подарки! А ещё локальные бренды, уникальные вещи и хорошо проведённое время. Каждый день с 27 по 12 января с 11:00 — 22:00
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