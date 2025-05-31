Медиа-перформанс-концерт электроакустической музыки в рамках Sound Events Program. Как происходит омузыкаливание визуального в моменте в сознании слушателя? На этот вопрос будут отвечать: — Алексей Борисов (Мск), электроника — Карина Сиу (Спб), объекты, электроника, голос — Ольга Круковская (Спб), контрабас — Визуализацией звукового жеста займётся VJ Юрий Элик (Спб), видео-арт