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Программа звуковых событий Карины Сиу: Медиа-перформанс-концерт

АТС
улица Некрасова, 3-5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Медиа-перформанс-концерт электроакустической музыки в рамках Sound Events Program. Как происходит омузыкаливание визуального в моменте в сознании слушателя? На этот вопрос будут отвечать: — Алексей Борисов (Мск), электроника — Карина Сиу (Спб), объекты, электроника, голос — Ольга Круковская (Спб), контрабас — Визуализацией звукового жеста займётся VJ Юрий Элик (Спб), видео-арт

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