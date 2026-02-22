ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Проекция чувств

The Hat Bar
Белинского ул. 9

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 12+
Стендап
Кино
Концерты

Про событие

Мир, где знакомые кинообразы обретают новое, живое звучание. На концерте тебя ждёт: — Живая музыка, исполняемая талантливыми музыкантами, которая дышит и звучит здесь и сейчас — Культовые кадры из любимых фильмов, которые обретут новый смысл благодаря музыкальному сопровождению Это место, где ты сможешь увидеть музыку и услышать кино.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста