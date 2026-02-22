Мир, где знакомые кинообразы обретают новое, живое звучание. На концерте тебя ждёт: — Живая музыка, исполняемая талантливыми музыкантами, которая дышит и звучит здесь и сейчас — Культовые кадры из любимых фильмов, которые обретут новый смысл благодаря музыкальному сопровождению Это место, где ты сможешь увидеть музыку и услышать кино.