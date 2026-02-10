Есть просто вечеринки… А есть те, после которых остаются только обрывки воспоминаний и один вопрос: «что вообще произошло?» Мы берём этот вайб и делаем вечеринку в лучших традициях Project X 4-ого апреля клуб Нексус превращается в ту самую вечеринку, которая вышла из-под контроля Вас ждёт: ??Безлимитный бар - всю ночь можно брать бесплатные напитки на баре, без ограничений! Вы платите только за вход. ??Локация в стиле фильма и тематические активности ?? DJ's + MC - только лучшие хиты, под которые невозможно стоять на месте. fc/dc 18+ (только оригиналы документов: паспорт/права/военный билет) Конюшенная 2Ж, клуб Нексус