Десятый фестиваль локальной независимой музыки для тех, кто любит удивлять и удивляться. Тебя ждут 8 артистов прошлых фестивалей, если не успел, это твой шанс увидеть их вновь. На сцене: Бонд с кнопкой, Soltwine, ШАРЫ, Привет, котарды, Осталось два кадра, ОГНИВО, АКЕАНИКА + секретные, но приятные гости из музыкальной вселенной фестиваля.