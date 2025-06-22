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Продай душу русскому инди

AURORA
Пироговская набережная, 5/2

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Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Десятый фестиваль локальной независимой музыки для тех, кто любит удивлять и удивляться. Тебя ждут 8 артистов прошлых фестивалей, если не успел, это твой шанс увидеть их вновь. На сцене: Бонд с кнопкой, Soltwine, ШАРЫ, Привет, котарды, Осталось два кадра, ОГНИВО, АКЕАНИКА + секретные, но приятные гости из музыкальной вселенной фестиваля.

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