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Пробуждение

Петровская коса, 6к1

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка-прикосновение к традиции через современное искусство. Визуальный нарратив экспозиции выстроен в соответствии с морфологией русской народной сказки. Здесь диалог современности и древности, обращаясь к мотиву испытания, приобретает форму движения от тьмы к свету, к пробуждению. Как герою русской сказки, зрителю предлагается, преодолевая препятствия на пути к победе добра над злом, претерпевая внутренние и внешние метаморфозы – через ужас и страх – войти в «сферу счастья». Однако последовательность событий как бы взрывается, становится матричной; разнополярные явления существуют одномоментно – как одна частица в разных концах адронного коллайдера. Так, ироничные объекты Ивана Чемакина взаимодействуют с деликатным фарфором Анастасии Андреичевой, хоррор-грибы Федора Хиросигэ - с воздушными стеклянными ростками Софьи Ишигеновой; убаюкивающий видеоарт Олеси Поле фланкируется масштабными абстракциями Анастасии Климовой – соседства случаются весьма неожиданные. Время работы: вторник-воскресенье, 12:00 - 20:00.

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