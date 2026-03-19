Взрослые люди, взрослые темы, взрослый юмор. Стендап 30+ для тех, кто прожил слишком много, чтобы быть ветреным, но слишком мало, чтобы иногда не сотворить какую-то дичь в хмельном угаре. Здесь выступают мега профессионалы, с опытом съемок в различных медиа проектах, очень типажные и самобытные комики с большим и интересным жизненным опытом. Здесь нет места наигранному веселью и приторным шуткам. Только честная самоирония, только реальные ситуации, которые каждый мог проходить или пройдёт. Эти ребята знают, о чём говорят — они сами прошли через все эти офисные войны, семейные передряги и кризисы среднего возраста. Это не просто концерт — это вечер, когда ты понимаешь, что не один такой «странный» в этом мире. Когда можно посмеяться над своими проблемами вместе с людьми, которые их тоже понимают. Когда можно на пару часов забыть про взрослые заботы и просто наслаждаться качественным юмором.