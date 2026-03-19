ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Про стендап концерт 30+ медийных комиков

Синий Пушкин
ул. Жуковского, 3

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 850₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Взрослые люди, взрослые темы, взрослый юмор. Стендап 30+ для тех, кто прожил слишком много, чтобы быть ветреным, но слишком мало, чтобы иногда не сотворить какую-то дичь в хмельном угаре. Здесь выступают мега профессионалы, с опытом съемок в различных медиа проектах, очень типажные и самобытные комики с большим и интересным жизненным опытом. Здесь нет места наигранному веселью и приторным шуткам. Только честная самоирония, только реальные ситуации, которые каждый мог проходить или пройдёт. Эти ребята знают, о чём говорят — они сами прошли через все эти офисные войны, семейные передряги и кризисы среднего возраста. Это не просто концерт — это вечер, когда ты понимаешь, что не один такой «странный» в этом мире. Когда можно посмеяться над своими проблемами вместе с людьми, которые их тоже понимают. Когда можно на пару часов забыть про взрослые заботы и просто наслаждаться качественным юмором.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста