ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Pro StandUp. Отборный концерт

Groodki, Невский проспект, 96

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

В этой по-настоящему неравной битве схлестнутся представители разных веков: те, кто помнит Брежнева, будут учить жить тех, кто умеет звонить по Apple Watch. Комики за 35 поделятся богатым жизненным опытом, а комики до 30 расскажут что-то кринжовое о своих крашах. Какое поколение будет смешнее и убедительнее — решать тебе. Дело организаторов — заготовить корвалол и энергетик, чтобы выигравшим было, чем отметить заслуженную победу! Так что надевай чистое, бери с собой бабулю — и марш в Popravka bar, где всё уже готово для роскошного комедийного вечера! Строго 18+

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста