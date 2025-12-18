В этой по-настоящему неравной битве схлестнутся представители разных веков: те, кто помнит Брежнева, будут учить жить тех, кто умеет звонить по Apple Watch. Комики за 35 поделятся богатым жизненным опытом, а комики до 30 расскажут что-то кринжовое о своих крашах. Какое поколение будет смешнее и убедительнее — решать тебе. Дело организаторов — заготовить корвалол и энергетик, чтобы выигравшим было, чем отметить заслуженную победу! Так что надевай чистое, бери с собой бабулю — и марш в Popravka bar, где всё уже готово для роскошного комедийного вечера! Строго 18+