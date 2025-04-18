Стендап вечер, на котором опытные питерские комики расскажут тебе свои лучшие шутки. Они прошли многоуровневый кастинг и могут рассмешить даже спящего человека. Ведь опытный комик всегда спокоен и уверен в себе. Он точно знает, где ты засмеёшься, потому что у него идеальный материал. Его шутки хлестки и непредсказуемы, взгляд смел, поза открыта. Он в своей стихии, он пришёл смешить, его ничего не отвлекает. В общем, скучно точно не будет: только веселье, только хардкор.