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PRO StandUp. Отборный концерт

улица Некрасова, 3-5В

Начало:

Завершение:

от 390₽ до 690₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Стендап вечер, на котором опытные питерские комики расскажут тебе свои лучшие шутки. Они прошли многоуровневый кастинг и могут рассмешить даже спящего человека. Ведь опытный комик всегда спокоен и уверен в себе. Он точно знает, где ты засмеёшься, потому что у него идеальный материал. Его шутки хлестки и непредсказуемы, взгляд смел, поза открыта. Он в своей стихии, он пришёл смешить, его ничего не отвлекает. В общем, скучно точно не будет: только веселье, только хардкор.

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