Несколько фактов о выступающих комиках: 1. Они точно опытные, смешные, а некоторые еще и роскошные. 2. Они прошли серьезный кастинг, а некоторые даже 10 000 шагов. 3. Они — личное местоимение третьего лица множественного числа. Приходи на проверочный концерт настоящих монстров юмора. У тебя будет уникальная возможность услышать новые разрывные шутки еще до выхода их в эфир на телек и в соцсети.