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Pro StandUp 30+

Beverly Hills, Невский проспект, 96

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Взрослые люди, взрослые темы и взрослый юмор. Стендап 30+ для тех, кто прожил слишком много, чтобы оставаться беззаботным, но слишком мало, чтобы нет-нет, да и сотворить какую-нибудь дичь в хмельном угаре. Каждый комик будет аккуратно подстрижен проверенным годами мастером, в чистой удобной одежде, с приятным запахом парфюма и жизненного опыта. Всё тщательно продумано для того, чтобы ты получил от вечера максимальное удовольствие.

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