Питерские стендаперы расскажут свои лучшие шутки. Эти комики опасны. Они весь вечер удачно шутят, а потом хладнокровно наслаждаются твоим смехом. Ничего личного. Только стендап. Бармены будут хранить молчание, поэтому никто и никогда не узнает, кто пил вкуснейшие шоты и лучшие напитки во времена сухого закона.