Pro Stand-up. Опытный концерт
ул. Жуковского, 3
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от 390₽ до 690₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Питерские стендаперы расскажут свои лучшие шутки. Эти комики опасны. Они весь вечер удачно шутят, а потом хладнокровно наслаждаются твоим смехом. Ничего личного. Только стендап. Бармены будут хранить молчание, поэтому никто и никогда не узнает, кто пил вкуснейшие шоты и лучшие напитки во времена сухого закона.
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