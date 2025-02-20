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Pro Stand-up. Опытный концерт

Синий Пушкин
ул. Жуковского, 3

Начало:

Завершение:

от 390₽ до 690₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Питерские стендаперы расскажут свои лучшие шутки. Эти комики опасны. Они весь вечер удачно шутят, а потом хладнокровно наслаждаются твоим смехом. Ничего личного. Только стендап. Бармены будут хранить молчание, поэтому никто и никогда не узнает, кто пил вкуснейшие шоты и лучшие напитки во времена сухого закона.

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