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Приветствие солнцу. 108 кругов Сурьи

набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код 8642#

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

Самая первая последовательность сурьи намаскар. Без надрыва, мягко, подойдёт всем. Устраивают каждое солнцестояние три года. Бери близких — командный дух очень поддерживает. Соответствуя канонам, в день солнцестояния, начинают в 7:00. Можно присоединиться онлайн. Подходит даже если не практиковал раньше или новичкам. Запись в ТГ Регистрация в два клика, листай до 21.06 и находи спец. класс в 7:00

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