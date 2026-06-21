Самая первая последовательность сурьи намаскар. Без надрыва, мягко, подойдёт всем. Устраивают каждое солнцестояние три года. Бери близких — командный дух очень поддерживает. Соответствуя канонам, в день солнцестояния, начинают в 7:00. Можно присоединиться онлайн. Подходит даже если не практиковал раньше или новичкам. Запись в ТГ Регистрация в два клика, листай до 21.06 и находи спец. класс в 7:00