Приветствие солнцу. 108 кругов Сурьи
набережная канала Грибоедова, 156, 3 этаж, код 8642#
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Про событие
Самая первая последовательность сурьи намаскар. Без надрыва, мягко, подойдёт всем. Устраивают каждое солнцестояние три года. Бери близких — командный дух очень поддерживает. Соответствуя канонам, в день солнцестояния, начинают в 7:00. Можно присоединиться онлайн. Подходит даже если не практиковал раньше или новичкам. Запись в ТГ Регистрация в два клика, листай до 21.06 и находи спец. класс в 7:00
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