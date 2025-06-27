Персональная выставка Артёма Онохина. Это манифест внутренней свободы. Работы, созданные в разные периоды и техниках, собраны в одном пространстве — без стилистических границ, без единой формулы. Противоречия становятся способом выражения. Интуиция и поиск — основой художественного языка. Открытие и вернисаж — 27 июня в 19:00. В этот вечер художник празднует свой день рождения, а музыкально поддерживают: SONYA VLASOVA VANYA KOREA SISKISS CEVELYYNN CITIZEN PABLO TAROINE VOGUEMYDRUG/LILAS Кураторы: Алекс Ко, Артём Оноха. Время работы: пн-чт 12:00–22:00 пт-сб 12:00–06:00 Вск 12:00–22:00