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Презентация альбома группы «Ермак!» «Дневник памяти»

Sound
Гавань Васильевского острова, Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Музыканты готовятся утопить свой сольник в слезах, ведь у них выходит настоящий эмо-альбом. Группа на своём релизе отошла от привычного тяжелого звучания, но не потеряла в наполненности и содержании, поэтому тебя ждёт новая концептуальная история из самых искренних радостей и горестей. Речь пойдёт о человеке, который вынужден спешить жить и любить, пока есть время. Приходи на концерт крепко обняться, от души посмеяться и выплакать всё, что скопилось на душе.

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