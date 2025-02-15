Музыканты готовятся утопить свой сольник в слезах, ведь у них выходит настоящий эмо-альбом. Группа на своём релизе отошла от привычного тяжелого звучания, но не потеряла в наполненности и содержании, поэтому тебя ждёт новая концептуальная история из самых искренних радостей и горестей. Речь пойдёт о человеке, который вынужден спешить жить и любить, пока есть время. Приходи на концерт крепко обняться, от души посмеяться и выплакать всё, что скопилось на душе.