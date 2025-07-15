В эпоху информационного пресыщения и постоянной стимуляции современное сознание человека ищет новые формы существования. Новая выставка в пространстве Екатерининского собрания исследует феномен усталости в искусстве. Состояние предуэлового — это потребность остановиться, взять паузу. Пауза в предуэловом — это усталость ни-для-чего (схожее с днем ни-для-чего — Шаббатом). Без этой паузы невозможно дальнейшее созерцание. Само определение состояния как предуэлового является порождением метафорического буквализма (ж/д станция Предузловая). Предуэловое — слово, возникшее внезапно. Слово, исток которого лежит в одной лишь перемене буквы самим сознанием. Эта зрительно-лингвистическая мутация (з>э) отражает потребность усталости обозначить себя в мире других состояний и, возможно, обрести надежду на собственную конечность, но прежде всего открыть для себя новое в неизменно знакомой реальности (слово напоминает что-то существующее, но это лишь иллюзия). Именно глубокая усталость снимает препятствия для созерцательности и возвращает нас к истоку художественного переживания. Выставка исследует, как современные художники работают с предуэловым состоянием через пять ключевых точек: диалог с собой опустошенность пауза в динамике раздирающая пауза непротивление паузе Художники: Павел Бушуев, Аделия Душкаева, Александра Кочеткова, Анна Кошельняк, Анна Кульминская, Сеня Селиванов, Вера Янс. Кураторы: Ксения Кабакова, Надежда Тарасова.