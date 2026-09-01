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Предприятие Ад

улица Захарьевская, 5 (вход в арку, затем направо)

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Путешествие в сердце кризиса. Моноспектакль основан на современной поэме Ахима Вопопа и исследует путь взросления обычного человека. Удар развода заставляет героя искать стабильность и прибыль, приводя его в колл-центр, где работа оказывается не просто трудной, а буквально адской. Однако, он быстро добивается успеха, но ключевое событие заставляет его переосмыслить свою жизнь и работу. Сможет ли он раскаяться и перечеркнуть прошлое? Какова цена перемен? Спектакль, построенный в форме монолога-диалога со зрителем, поднимает важные вопросы: что значит быть мужчиной? И где проходит грань между мужчиной и человеком?

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