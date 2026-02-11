Вечеринка в стиле всеми любимого фильма «Сумерки». 22:00 — shawty — хаус 23:00 — Febb Tufoe — юкей-бейс 23:45 — XONIAD — юкей-бейс / дарк-транс 00:30 — INZIL — хард-техно 01:15 — FCKNGD1 — хард-техно 02:00 — INZIL + FCKNGD1 — бэк-ту-бэк хард-техно 02:45 — MrFlesh — дарк-диско / боди-мьюзик 03:30 — бэк-ту-бэк-ту-бэк Дресс-код: достаточно прилично одеться. Но здесь будут рады, если ты проявишь креативность: вампирские клыки, кулоны, готический стиль — всё приветствуется. Вход: свободный.