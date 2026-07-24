Под сводами старинной церкви зрители услышат музыку итальянского исполнителя, навсегда вошедшую в мировую культуру. Прозвучат такие хиты, как Time to Say Goodbye, Caruso, The Prayer, Vivo per Lei — в исполнении участника телепроекта «Голос-3» Ильи Римара. Трибьют легендарному слепому тенору, чьё искусство стало светом для миллионов людей во всем мире. Андреа Бочелли — артист, чьи песни стали языком любви и человечности. Уникальный голос, ставший мостом между классикой и поп-музыкой, между торжественностью оперы и живыми эмоциями. Музыка Бочелли – доказательство того, что настоящий талант сияет ярче любой звезды. В главном зале церкви, среди мерцания сотен свечей, рождается особенная атмосфера. Голос Ильи Римара, финалиста шоу «Ну-ка, все вместе!» и участника шоу «Голос» заполнит пространство огромного купола собора — объёмно, чисто и глубоко. Его тембр и эмоциональность создают ощущение полного присутствия. Когда мурашки начинают свой бег по коже и рождается ощущения чего-то особенного. Этот вечер — не имитация, а почитание слепому гению, чья музыка учит слышать сердце.