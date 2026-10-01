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GoKirtan

Сердце
Лиговский проспект, 50к16

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

GoKirtan — абсолютно уникальный музыкальный проект, где органично переплетаются древние мантры и современные жанры музыки. В основе названия лежит идея совместного действия («Go») и воспевания мантр (Kirtan) — то, что можно назвать практикой мантра-медитации.

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