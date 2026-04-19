Мантра-концерт или Практика совместного пения проходит под звучание живых инструментов. Новый формат практики — коллективное пение (киртан) создаёт среду для глубокой релаксации, ментального очищения и наполнения энергией. Мантры — это не просто сочетания звуков и слов, а эффективный инструмент, способный трансформировать наше внутреннее состояние. Практика мантр способствует очищению ума от негативных мыслей и страхов, делая наше сердце более восприимчивым и открытым. Каждая мантра содержит в себе особую энергию и мудрость, способную влиять на наше душевное состояние, дарит чувство искренней радости и счастья. Когда человек повторяет мантры, то он облекает в форму свои стремления и желания, позволяя проявляться им в нашем восприятии мира и внутренних ощущениях. Единый процесс звукотерапии и медитации, подходит для любого уровня, позволяет углубить личную практику, так как перед каждой мантрой Наталья будет рассказывать и раскрывать её смысл Музыканты: Наталья Шанти — сертифицированный преподаватель метода Дживамукти, певица и исполнительница мантр (голос, индийская гармоника) Павел Штер — музыкант (акустическая гитара) Яна Оника — музыкант, звукотерапевт (флейта)