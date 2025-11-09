На связи студия погружения Plunge. Приходи на завораживающую практику Иннердэнс. Что это такое? Иннэрдэнс — это трансформационный процесс само-пробуждения, который органично приводит каждого, кто сдается ему, к подлинному осмысленному существованию через интуитивное исцеление и освобождение. Иннердэнс — это интуитивное воспоминание своего истинного я через более глубокую осознанность тела, ума, эмоций как энергии. Иннердэнс — это внутренняя энергия, которая уже присутствует в теле. В практике ты лишь активируешь её. И тогда эта внутренняя энергия начинает двигаться и наполняет тебя силой. После практики никто не возвращается прежним, ты возвращаешься с новым качеством себя. Иннердэнс слой за слоем снимает обусловленные ментальные ограничения, он постепенно открывает глубинные основные принципы и активирует понимание смысла своего рождения и существования на этой планете. На Иннердэнс будет громко. Будет странно. Тебе нужна будет смелость. Практика пройдет лежа. За закрытыми глазами ты увидишь яркие краски своей глубины, собственного подсознания. Но сама практика нужна, чтобы распутаться. Разобраться с тем, что мешает дышать. Ты увидишь, что именно тебя колет. Увидеть это — совсем не просто. Но необходимо, чтобы отпустить и раскрыть плечи. Для записи и по любым вопросам пиши в тг менеджеру студии.