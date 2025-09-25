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Поток несовершенства

Галерея цифрового искусства «Цифергауз»
наб. Адмиралтейского канала, 2и

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Бесплатно
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Выставка сообщества русскоязычных нейрохудожников «Берёзовый промпт» в сотрудничестве с фестивалем медиаискусства D/G/TAL RA/N. «Цель выставки — зафиксировать эпоху машинных ошибок, исследуя неоднозначный процесс развития технологий. Мы хотим показать, что вместе с прогрессом уходит магия случайностей. Прежде чем стереть последние непредсказуемые отклонения ради эффективности, мы запечатлеваем время „живой машины“, пока её память ещё хранит следы ошибок. Нейросетевые „галлюцинации“ (нейросетевые ошибки и ложные сходства) — это не только баги. Это следы процесса, свидетельства машины, которая учится, ошибается, „живет“ и тем самым открывает новые смысловые ходы. В работах художников сознательно сохраняются и усиливаются такие следы: допускаем рассогласования, оставляем артефакты, превращаем „неправильное“ в материал. В работах для „Потока несовершенства“ мы исследовали феномен ошибки: вы увидите и ошибки физические — глитчи, пиксели, искаженные цвета и плохие генерации, так и концептуальные — искажение взгляда и даже Вселенной. В нашем исследовании показываем, что не всякое совершенство достойно внимание, а промах — забвения» — «Берёзовый промпт» Выставка открыта со вторника по воскресенье с 11:00 до 21:00. Вход бесплатный, только по предварительной регистрации.

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