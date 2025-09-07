Московская группа Посталкогольная Депрессия презентует альбом «стакан мочи». Очумевший панк — ярость и угар на твоих обоссаных костях! Приходи слэмиться, на разогреве будут крутые чуваки. Вместе с Посталкогольной Депрессией выступят легендарные петербургские панки, группа Шакальные полуфабрикаты.