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Арсенальная наб., д. 1
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Вечеринки
Про событие
Прощальная вечеринка, после которой в историческом здании на Арсенальной набережной установится колющее безмолвие, и только заблудившиеся внутри призраки будут знать, что звучало здесь 8 лет. Его фасад примет незримую печать: «здесь был Blank», которая вызовет свои чувства у каждого, кто переступал этот порог. Для кого-то дом, для кого-то юность, для кого-то просто ночи, вырывавшие из дней обыденности и уводившие в нереальные версии жизни. И всё это тоже канет в былое, перейдёт, как и все прошлые его воплощения, в историю. Ставить точку вовсе не весело, но пусть песня, исполненная здесь напоследок, станет не лебединой, а вакхической.
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