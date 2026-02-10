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Последний Рейв

BLANK
Арсенальная наб., д. 1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Прощальная вечеринка, после которой в историческом здании на Арсенальной набережной установится колющее безмолвие, и только заблудившиеся внутри призраки будут знать, что звучало здесь 8 лет. Его фасад примет незримую печать: «здесь был Blank», которая вызовет свои чувства у каждого, кто переступал этот порог. Для кого-то дом, для кого-то юность, для кого-то просто ночи, вырывавшие из дней обыденности и уводившие в нереальные версии жизни. И всё это тоже канет в былое, перейдёт, как и все прошлые его воплощения, в историю. Ставить точку вовсе не весело, но пусть песня, исполненная здесь напоследок, станет не лебединой, а вакхической.

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