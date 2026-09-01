У сцены всегда две стороны. На одной — свет, зрительный зал и артисты, готовые сделать всё, чтобы их запомнили. На другой — репетиции, сомнения, первые идеи и десятки решений, из которых рождается шоу. В этом театральном ревю Ленинград Центр соединяет эти два мира и показывает зрителю не только результат, но и то, что обычно остаётся скрытым. На Основной сцене встретятся знакомые зрителям артисты и новые имена, которым ещё предстоит заявить о себе. У каждого своё оружие: голос, пластика, виртуозная техника, безрассудная смелость, интуиция и талант. Мастерство сталкивается со свежим взглядом, знакомые лица открываются с неожиданной стороны, а новые готовы удивлять и нарушать привычные правила. Но кастинг уравнивает всех: годы репетиций остаются за кулисами, а здесь нужно справиться с волнением, выйти, показать себя без остатка и доказать — моё место здесь. А решать — Дарье Мороз. Актриса театра и кино примеряет на себя роль кастинг-режиссёра: наблюдает, провоцирует, задаёт неудобные вопросы и заставляет сомневаться в себе ещё сильнее. Один за другим артисты выходят к ней с желанием убедить: именно их стоит запомнить. Ведь никто не хочет услышать вслед холодное: «Следующий». Своё портфолио откроет и специальный гость шоу — артист Большого театра Ильдар Гайнутдинов. Только привычных правил для него здесь тоже не будет. Шоу-ревю позволит увидеть Ильдара в другом сценическом амплуа, где знакомое мастерство получает новое прочтение. Но за кулисами «Портфолио» разворачивается ещё одна история… Шоу создаётся Ленинград Центром совместно с Artmasters — экосистемой по формированию кадрового потенциала креативных индустрий России. К работе над проектом присоединятся молодые специалисты: те, кто создаёт сценическое пространство, свет, звук, костюмы и визуальный язык постановки. Вместе с опытной командой Ленинград Центра они пройдут весь путь создания шоу — от первой идеи до её воплощения на сцене. И этот процесс станет частью театрального ревю. В пяти документальных фрагментах Artmasters покажет, как рождаются концепции номеров, проходят репетиции, создаются визуальные решения и разрозненные идеи постепенно складываются в единое целое. Камера останется там, куда зрителя обычно не приглашают, — за кулисами. Режиссёр — Феликс Михайлов Продолжительность: 120 минут