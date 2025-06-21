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Port Mirage: Anton Borin and Yonsh

АТС
улица Некрасова, 3-5

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Музыкальное путешествие, где каждый сет — как тропинка, ведущая к новым ощущениям. HEADLINERS: ANTON BORIN — это стиль, андерграунд, анрелизы и настоящее звуковое искусство. YONSH — это энергия, эмоция и звук будущего. Поддержка от резидентов Port Mirage: Jomoss / Melaniya / Vancoo / Eidofey

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