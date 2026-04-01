Первый сольник Порочной Нюры за последние 5 лет. Будешь жёстко праздновать день рождения Нюры: петь песни, танцевать танцы, фоткать фотки и многое другое. На этом мероприятии у тебя будет больше шансов повзаимодействовать и пофоткаться с Нюрой, чем обычно. Так же она пригласила пару классных гостей, проведёт пару конкурсов, подарит пару призов и ответит на пару вопросов. А еще на этом сольнике будет презентация нового лимитированного мерча и несколько новых треков.