Открытие сезона вечеринок Pop-Rave. Погрузись в атмосферу музыкального шоу, где звучат хиты всех времен, «живые» барабаны, гитара и клавиши. Тебя ждёт море любимой заряженной музыки, той, что на самом деле звучит в твоём сердце. За музыкальное безумие отвечают: Nasta Tsarskaya / Gary Milk / Pozdnii / Sharapov / Bipolar Meloman / Mc Dia Su live: Drums Bobrboy / Piano Gaang / Guitar Sasha Torzhkov