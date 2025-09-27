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Pop-Rave

Ночной клуб Project, Садовая улица, 12

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Открытие сезона вечеринок Pop-Rave. Погрузись в атмосферу музыкального шоу, где звучат хиты всех времен, «живые» барабаны, гитара и клавиши. Тебя ждёт море любимой заряженной музыки, той, что на самом деле звучит в твоём сердце. За музыкальное безумие отвечают: Nasta Tsarskaya / Gary Milk / Pozdnii / Sharapov / Bipolar Meloman / Mc Dia Su live: Drums Bobrboy / Piano Gaang / Guitar Sasha Torzhkov

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